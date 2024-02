Striscione per Ilaria Salis Il Quartiere 5 in campo

Nella mozione si invita il presidente Cristiano Balli ad apporre uno striscione nella sede istituzionale, Villa Pallini per dimostrare solidarietà alla nostra connazionale Ilaria Salis, barbaramente

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Consiglio di5, ha approvato anche con il contributo di parte dell’opposizione, una mozione presentata dai capogruppo di maggioranza, che esprime solidarietà ade chiede il rispetto dei diritti umani nei suoi confronti da parte di chi la tiene prigioniera. Nella mozione si invita il presidente Cristiano Balli ad apporre unonella sede istituzionale, Villa Pallini per dimostrare solidarietà alla nostra connazionale, barbaramente incarcerata in Ungheria. "Un atto simbolico – spiega il presidente del5 Cristiano Balli (nella foto davanti allo) – per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei diritti delle persone e sulla necessità del loro rispetto incondizionato. Ancora più ...

