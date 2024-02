Striscia la notizia rinviata a giudizio per diffamazione di Claudio Baglioni

La procura di Monza ha disposto la citazione diretta in giudizio di Striscia la notizia per diffamazione di Claudio Baglioni. La lite tra Antonio Ricci e il cantautore risale al giugno 2022. All'epoca i giudici disposero il sequestro di un libro scaricabile sul sito

La procura di Monza ha disposto la citazione diretta in giudizio di Striscia la notizia per diffamazione di Claudio Baglioni. La lite tra Antonio Ricci e il cantautore risale al giugno 2022. All'epoca i giudici disposero il sequestro di un libro scaricabile sul sito della trasmissione Mediaset in cui si mettevano in evidenza presunti plagi dell'autore di Piccolo Grande amore. Il libro Tutti poeti con Baglioni è stato sequestrato dal Gip di Monza Gianluca Tenchio. Con Ricci erano all'epoca indagati i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e il Mago Casanova alias Antonio Montanari, ma anche Gerry Scotti. L'accusa di stampa clandestina è stata invece archiviata perché il libro non è risultato destinato a un numero indeterminato di soggetti.