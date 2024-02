Striscia la notizia | l’inviata  Rajae Bezzaz aggredita | ” Marocchina di me*da! Negra di me*da! Troia di me*da!”

le parole antisemite della loro 'inviata speciale' La condanna di Hamas e l'attenzione alle vittime Gaza: così il cinema racconta la Striscia guarda 30.000 i morti che in Occidente non fanno notizia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024)dilaRajaeviolentemente;calci e pugni anche contro i cameraman e l’attrezzatura: le anticipazioni della puntata del Tg Satirico in onda questa sera.la, l’aggressione alRajaeUn pugno in faccia a Rajae, calci e pugni al cameraman, scaraventato con violenza a terra, attrezzatura rotta. Entrambi finiti in ospedale, con 10 giorni di prognosi. È questo il bilancio dell’aggressione subita ieri pomeriggio a Novi Ligure (Alessandria) daldilaRajaee dal suo operatore, impegnati in un’inchiesta su una vecchia conoscenza. Un ragazzo che dichiara di essere in ...