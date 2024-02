Strage Palermo | la figlia superstite di Barreca fermata per concorso in omicidio | «Ho partecipato alle torture di mia madre e dei miei fratelli»

di persone hanno partecipato ad Altavilla Milicia (Palermo) alla Anche la figlia 17enne sopravvissuta alla strage ha confessato di

Dettagli sempre più inquietanti sulla Strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano. Il ruolo di Miriam , la figlia sopravvissuta e indagata per ... (leggo)

Dettagli sempre più inquietanti sulla Strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano. Il ruolo di Miriam , la figlia sopravvissuta e indagata per ... (leggo)

Strage di Palermo, l'orrore nel racconto dei pm: «Erano preda di delirio mistico». Preghiere, torture e il ruolo di Miriam: Miriam Barreca, la 17enne scampata al massacro della sua famiglia ad Altavilla Milicia (Palermo) avrebbe anche lei partecipato alle torture e all'omicidio della madre e dei due fratelli ...

La strage in famiglia di Altavilla Milicia: in centinaia alla fiaccolata per ricordare le vittime: Il dolore dopo il triplice omicidio e la confessione della figlia 17enne superstite che ha ammesso di avere preso parte al massacro ...

Strage familiare in Sicilia, una tragedia che sconvolge la comunità: Centinaia di persone hanno partecipato ad una fiaccolata ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, per ricordare Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni. La tragic ...