dei coniugi Sabrina Fina e Massimo Caradente ha convinto Giovanni Per quanto riguarda la sua responsabilità nella strage non nella strage non compete a noi ma alla procura dei minorenni di Palermo"

Strage Palermo, “Giovanni Barreca da anni viveva delirio mistico” (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Giovanni Barreca da anni vive un delirio mistico, dominato da un'accesissima e fanatica religiosità. Questo pesa enormemente sulla famiglia e soprattutto sui suoi figli, i due uccisi nella tragedia, e la terza, Miriam ragazza molto sveglia e intelligente". Così Ambrogio Cartosio, procuratore di Termini Imerese, durante la conferenza stampa sulla Strage di Altavilla. Leggi tutta la notizia su periodicodaily (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – "davive un, dominato da un'accesissima e fanatica religiosità. Questo pesa enormemente sulla famiglia e soprattutto sui suoi figli, i due uccisi nella tragedia, e la terza, Miriam ragazza molto sveglia e intelligente". Così Ambrogio Cartosio, procuratore di Termini Imerese, durante la conferenza stampa sulladi Altavilla.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza