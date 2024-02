Strage Palermo | “Giovanni Barreca da anni viveva delirio mistico”

Per la strage sono in carcere Giovanni Barreca,padre e marito delle vittime, e una coppia di Palermo,che era presente, spiega il Pm. Anche il figlio 16enne di Barreca avrebbe partecipato attivamente

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il procuratore di Termini Imerese, Cartosio: "Era convinto che nella casa ci fosse una presenza demoniaca. Straziante vedere i loro corpi ridotti in quel modo" "davive un, dominato da un'accesissima e fanatica religiosità. Questo pesa enormemente sulla famiglia e soprattutto sui suoi figli, i due uccisi nella tragedia, e

Strage in famiglia ad Altavilla Milicia, il procuratore: la ragazza ha partecipato al rito: Palermo, 16 feb. (askanews) – “Miriam Barreca è stata coinvolta in questa situazione di parossismo religioso, ha partecipato a una serie di riti che sono state torture sulla madre e sui fratelli. Per ...

Strage di Altavilla, la procura: “Barreca convinto della presenza del demonio”: La frequentazione tra Giovanni Barreca, l'uomo che ha ucciso la moglie e due figli ad Altavilla Milicia, Sabrina Fina e Massimo Carandente, "ha convinto l'uomo che nella villetta ci fosse una presenza ...

Strage ad Altavilla Milicia, indagata la figlia superstite. “Ha partecipato alle torture”: Torturati e uccisi la moglie e due figli di Giovanni Barreca, in carcere insieme a un’altra coppia di Palermo, secondo i pm presente durante il triplice omicidio ...