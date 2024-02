11.44 Strage di Palermo,indagata anche figlia "La superstite,la figlia primogenita ha partecipato alle torture dei riti di purificazione". Così il procuratore di Termine Imerese sul triplice omicidio di

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 febbraio 2024) 11.44 "La superstite,laprimogenita ha partecipato alle torture dei riti di purificazione". Così il procuratore di Termine Imerese sul triplice omicidio di Altavilla Milicia (PA), in cui sono stati torturati e uccisi Antonella Salamone e i figli Emanuel e Kevin. Per lasono in carcere Giovanni Barreca,padre e marito delle vittime, e una coppia di,che era presente, spiega il Pm.il figlio 16enne di Barreca avrebbe partecipato attivamente al massacro. Il Pm: "Il fanatismo religioso del padre pesa molto sui figli".