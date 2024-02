Per la strage sono in carcere Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e una coppia di Palermo Sabrina Fina e Massimo Carandente . Il trio avrebbe agito per liberare l'abitazione dal 'demonio'.

Strage di Palermo, indagata la figlia superstite: «Miriam ha partecipato alle torture dei riti di purificazione». Chi è Miriam: intelligenza non comune (Di venerdì 16 febbraio 2024) La Strage di Altavilla Milicia prende contorni via via più definiti. E adesso si cerca di far luce sul ruolo di Miriam, la figlia sopravvissuta. La Procura di Termini Imerese l'ha iscritta... Leggi tutta la notizia su leggo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladi Altavilla Milicia prende contorni via via più definiti. E adesso si cerca di far luce sul ruolo di, lasopravvissuta. La Procura di Termini Imerese l'ha iscritta...

