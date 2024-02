Strage di operai all’Esselunga di Firenze | “Troppi incidenti sul lavoro” | i sindacati Polizia | “Controlli e sanzioni dure per chi non rispetta le norme”

armato ha provocato un cedimento a catena all'del cantiere di un nuovo supermercato Esselunga che che ha causato la morte certa di due operai, mentre straordinari e non i numeri di una strage

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ancora morti bianche. Nell’odierna mattinata a, nel cantiere Esselunga (nella foto), parrebbe che a seguito del crollo di una trave di cemento tresono deceduti e cinque dispersi. Si tratta di “Altre vite che si spengono, altre persone uscite di casa per recarsi al, che non faranno rientro dai loro familiari”. Così hanno dichiarato i segretari generali nazionali della “Federazione Sicurezza e Difesa (FSD) eNuova Forza Democratica (PNFD), Antonio de Lieto e Franco Picardi.di, l’Fsd ed il Pnfd: “morti,invalidi a causa del, per alcuni giorni se ne parla, qualche sciopero, dichiarazioni roboanti, poi il silenzio” Come tengono a rimarcare i due ...