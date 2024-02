Strage di Mestre | lo sterzo del bus era guasto | cosa emerge dalla perizia

L'accertamento tecnico sul bus della tragedia dello scorso 3 ottobre ha rilevato che lo sterzo era rotto. Come riporta il Gazzettino , "la perizia è ancora in corso e si dovrà capire in bus Mestre,

Venezia, 26 gennaio 2024 – Non è stato un malore del l’autista a causare l’incidente dell’autobus di Mestre , Alberto Rizzotto non aveva problemi al ... (ilrestodelcarlino)

Alberto Rizzotto, l’autista del bus elettrico Yutong precipitato a Mestre , è morto per l’incidente e non per un malore . Dalle conclusioni firmate ... (secoloditalia)

MESTRE - È bene specificarlo fin da subito: la perizia è ancora in corso e si dovrà capire in che momento, esattamente, sia avvenuta la frattura . Ora ... (ilgazzettino)

Strage di Palermo, spunta un video precedente alla strage: Un ordine inusuale in pizzeria: questo quanto emerso dall’analisi delle ultime ore di Antonella Salamone, la quarantunenne di Altavilla Milicia (Palermo) uccisa assieme ai due figli Kevin ...

Media Russia: «Alexei Navalny è morto in prigione»: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione..Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento.

Uccise la famiglia in vacanza, in carcere rifiuta le cure: amministratore di sostegno per Angelika: Strage di Santo Stefano, la richiesta della Procura di Belluno al giudice tutelare. A luglio scorso Angelika Hutter travolse con l’auto papà, figlio e nonna ...