Strage di Mestre | clamorosa svolta nelle indagini | “Lo sterzo era rotto”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Ennesimanel caso dell’incidente dirisalente allo scorso 3 ottobre, dove persero la vita 21 persone. In base all’accertamento tecnico effettuato sul bus è emerso che lodel mezzo era. La notizia è stata riportata da Il Gazzettino, che ha aggiunto che “la perizia è ancora in corso e si dovrà capire in che momento, esattamente, sia avvenuta la frattura”. Sono dunque necessari ulteriori accertamenti per capire se il guasto allosia stato la causa dell’incidente, oppure una conseguenza. I periti tramite un’analisi minuziosa al microscopio dei frammenti della rottura dovrebbero essere in grado di fare luce sulla vicenda. Il “giallo” delloLa rottura dello ...