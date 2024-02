Su Affari parla l'autore del libro inchiesta La revisione del processo sulla strage di Erba ha assunto i connotati di una possibilità sempre più concreta, dopo l'ammissione dell'istanza presentata

Potrebbe aprirsi un nuovo scenario sulla Strage di Erba : alcune immagini e video inedite potrebbero rimette re in discussione la via di fuga dei ... (fanpage)

Strage di Erba, una foto inedita riscrive la mattanza: Le piante sul balconcino di casa Castagna sono spostate, confermando che gli aggressori sono fuggiti da lì. Lo dimostrano immagini di Telelombardia girate la notte tra 11 e 12 dicembre 2006 ...

Strage di Erba, un video rimette in discussione la via di fuga di Rosa e Olindo: “Contraddice le sentenze”: Potrebbe aprirsi un nuovo scenario sulla strage di Erba: alcune immagini e video inedite potrebbero rimettere in discussione la via di fuga dei killer ...

