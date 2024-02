Strage di Altavilla | nuovi indizi ricostruiscono la tempistica

commenta Con il passare delle ore emergono nuovi dettagli a proposito della strage avvenuta ad Altavilla Milicia (Palermo), dove il 54enne Giovanni Barreca ha ucciso la moglie Antonella Salamone e i due figli Emanuel e Kevin , di 5 e 16 anni,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) del triplice omicidio di Antonella Salamone e dei suoi due figli Continuano serrate le indagini sul triplice omicidio diMilicia, in cui il muratore 54enne Giovanni Barreca ha confessato di aver ucciso la moglie, Antonella Salamone, 41 anni, e i due figli, di 5 e 16 anni, Emanuel e Kevin, lasciando in vita solo la figlia 17enne. Insieme a Barreca, sono accusati di omicidio plurimo e soppressione di cadavere anche i suoi due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Carandente di Palermo. Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza è giunta una conferma. Antonella il 2 febbraio era ancora in vita e a testimoniarlo sono le immagini di una telecamera di sicurezza di una rosticceria, in cui si vedrebbe la vittima fare acquisti con il figlio più piccolo. Le immagini, diffuse da La Vita in Diretta, sono state commentate dal proprietario dell’attività ...