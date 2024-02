Così il procuratore di Termine Imerese sul triplice omicidio di Altavilla Milicia (PA), in cui sono stati torturati e uccisi Antonella Salamone e i figli Emanuel e Kevin. Per la strage sono in

Strage di Altavilla Milicia, la 17enne sopravvissuta è indagata: “Ha partecipato alle torture dei riti di purificazioni” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le indagini sulla Strage di Altavilla Milicia (Palermo) – una donna e due suoi figli trucidati – nel suo orrore sembrava il delirio di un uomo, Giovanni Barreca, e di una coppia di fanatici religiosi, fermati con le stesse accuse. Nel registro degli indagati è finita una 17enne, figlia e sorella delle vittime. “La superstite, la figlia primogenita ha partecipato alle torture dei riti di purificazione. Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza” ha detto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del triplice omicidio di Altavilla Milicia in cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin, 16 anni, ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Le indagini sulladi(Palermo) – una donna e due suoi figli trucidati – nel suo orrore sembrava il delirio di un uomo, Giovanni Barreca, e di una coppia di fanatici religiosi, fermati con le stesse accuse. Nel registro degli indagati è finita una, figlia e sorella delle vittime. “La superstite, la figlia primogenita hadeidi purificazione. Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza” ha detto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del triplice omicidio diin cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin, 16 anni, ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza