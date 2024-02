Strage di Altavilla | fermata la figlia 17enne superstite

Strage di Altavilla, fermata la figlia 17enne

Strage di Altavilla, arrestata la 17enne sopravvissuta: “Ha partecipato alle torture”: È indagata anche la figlia 17enne di Giovanni Barreca per la strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove l’uomo ha ucciso sua moglie Antonella Salamone e i suoi due figli Kevin ed Emanu ...

Strage in famiglia ad Altavilla Milicia, arrestata la figlia 17enne del muratore Giovanni Barreca: La ragazza avrebbe partecipato al massacro della madre e dei due fratelli. Il fermo è stato convalidato dal gip.