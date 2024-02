Strage di Altavilla | fermata la figlia 17enne superstite

il muratore di Altavilla accusato di tortura e omicidio nei ed è stata fermata su ordine della procura per i minorenni di Palermo, poiché si ritiene abbiano ispirato la strage per motivi pseudo -

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - È statail 14 febbraio la diciassettennedi Giovanni Barreca, il muratore diaccusato di avere torturato e ucciso la moglie Antonella Salomone e i due figli di 16 e 5 anni al culmine di un rito esorcistico. La ragazza - che avrebbe preso parte alla, coinvolta nelle torture alla madre e ai fratelli di 16 e 5 anni - è statasu disposizione della procura dei minorenni guidata da Claudia Caramanna con l'accusa di omicidio. Con la stessa accusa sono in carcere il padre e una coppia di amici palermitani che avrebbero ispirato laper furore pseudo- religioso. Il gip ha convalidato il fermo nel corso dell'udienza di convalida che si è tenuta oggi. Anche la ragazza diera "coinvolta nella situazione di parossismo ...

Si sarebbero protratte per una settimana , le torture inflitte da Giovanni Barreca a sua moglie e i due figli. Nuovi dettagli della Strage di Altavilla (notizie.virgilio)

un'amica di Antonella Salamone racconta i giorni precedenti la Strage di Altavilla Milicia : "Non voleva che i coniugi venissero a casa sua" (notizie.virgilio)

La strage di Altavilla: i misteri della mattanza: Giovanni Barreca ha ucciso la moglie, Antonella Salamone, e due dei suoi tre figli, Kevin ed Emanuel. Cosa ha spinto l'uomo a compiere questa mattanza e ch ...

Strage di Altavilla: i deliri religiosi del capofamiglia: L'ossessione fanatica religiosa di Giovanni Barreca è iniziata durante gli anni della pandemia fino a sfociare a dei deliri che hanno portato alla morte d ...

Strage in famiglia, fiaccolata per ricordare le vittime: ALTAVILLA MILICIA, 16 FEB - Centinaia di persone hanno partecipato ad Altavilla Milicia (Palermo) alla fiaccolata per ricordare Antonella Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, ...