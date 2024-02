Strage di Altavilla | fermata anche la figlia 17enne | è accusata di concorso in omicidio

Strage di Altavilla, fermata la figlia 17enne

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Milicia è ancora sotto shock per la terribileche ha visto morire una madre e due figli per mano del padre Giovanni Barreca. Ma emergono nuovi sconcertanti dettagli su questa vicenda: è statacon l’accusa diinladiciassettenne, unica sopravvissuta della famiglia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura per i minorenni, dopo che quella ordinaria aveva trasmesso gli atti. Stando alle indagini, la ragazza avrebbe partecipato attivamente ai riti esorcistici a cui il padre Giovanni Barreca sottoponeva la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni. Riti brutali, che si protraevano da almeno un mese e che sarebbero serviti, nella folle visione dell’uomo, a liberare la famiglia da ...