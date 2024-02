Strage di Altavilla | arrestata anche la figlia di Giovanni Barreca | “Ha partecipato alle torture sulla madre e i fratelli”

Le indagini sulla strage di Altavilla Milicia (Palermo) - una donna e due suoi figli la ragazzina è stata arrestata per concorso

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Colpo di scena nelle indaginidiMilicia. La17enne dell’assassinoè stata a sua volta: la Procura dei minori di Palermo l’ha iscritta al registro degli indagati per concorso in omicidio. Secondo gli inquirenti la giovane avrebbeai riti mistici che hanno portato all’uccisione di sua, Antonella Salamone, e dei suoi duedi 5 e 16 anni. “La ragazza è stata coinvolta in questa situazione di parossismo religioso, haa una serie di riti che sono statee sui”, ricostruisce il procuratore di Termini Imerese Ambrogio ...

Strage di Altavilla, arrestata la 17enne sopravvissuta: “Ha partecipato alle torture”: È indagata anche la figlia 17enne di Giovanni Barreca per la strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove l’uomo ha ucciso sua moglie Antonella Salamone e i suoi due figli Kevin ed Emanu ...

Strage in famiglia ad Altavilla Milicia, arrestata la figlia 17enne del muratore Giovanni Barreca: La ragazza avrebbe partecipato al massacro della madre e dei due fratelli. Il fermo è stato convalidato dal gip.