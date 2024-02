Strage Altavilla Milicia | il racconto della diciasettenne fermata per gli omicidi «Mia madre e mio fratellino erano posseduti dai demoni»

Si è presentata ieri, tre giorni dopo che sono stati trovati i corpi dei suoi fratelli Kevin ed Emanuel, e i resti di sua madre. E ha parlato. La 17enne, figlia di Giovanni Barrecca, fermato con una

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è presentata ieri, tre giorni dopo che sono stati trovati i corpi dei suoi fratelli Kevin ed Emanuel, e i resti di sua. E ha parlato. La 17enne, figlia di Giovanni Barrecca, fermato con una coppia di amici perché ritenuto responsabile di aver sterminato la sua famiglia, ha rivelato di aver partecipato ai rituali per esorcizzare i suoi parenti, contribuendo così al massacro. La Procura per i Minorenni di Palermo ha raccolto le «rivelazioni agghiaccianti» che hanno indotto il magistrato a disporre il fermo, pero pluriaggravato in concorso e occultamento del cadavere,17enne ospite in una comunità protetta. Interrogata in presenza del suo legale ha rivelato cosa è accaduto nella sua abitazione, «fornendo un resoconto agghiacciante, anche in relazione al contributo personale fornito in relazione alle torture subite ...