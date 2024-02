Strage ad Altavilla Milicia | indagata la figlia superstite “Ha partecipato alle torture”

E poi si è parlato pure di ponte di Messina, Geolier i trapper e la violenza, il cibo del futuro e le proteste di agricoltori e allevatori, il caso Bandecchi, la strage di Altavilla Milicia. Il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Palermo, 16 febbraio 2024 - Svolta nellafamiliare ad. L’unica, che il papà avrebbe risparmiato al massacro compiuto verso la moglie e gli altri due figli, è. “La, laprimogenita hadei riti di purificazione. Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza”, ha detto il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio durante la conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del triplice omicidio in provincia di Palermo in cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin ed Emanuel. Per lasono in carcere Giovanni Barreca, padre e marito ...