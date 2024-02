chi mi restituisce il tempo rubato ai miei figli? Chi me lo la mia parola contro la sua non vale niente." Purtroppo la storia di al livello culturale, e per il fatto che nella quasi totalità dei

“Storia dei miei soldi”, il nuovo libro di Melissa Panarello (Di venerdì 16 febbraio 2024) ROMA – Si intitola “Storia dei miei soldi” ed è edito da Bompiani il nuovo libro di Melissa Panarello, uscito il 14 febbraio. “Ti porto i miei estratti conto. Altro che romanzi, è lì che trovi le storie della gente. È così che conosci le persone, da cosa scappano e da cosa si sono fatte sedurre, se vuoi conoscere il passato e il futuro è lì che devi guardare, lascia perdere le stelle, le carte, le linee della mano”. A raccontarci questa Storia è una scrittrice, resa famosa quando era molto giovane da un audace romanzo nel quale metteva in scena sé stessa. Adesso è una donna adulta, ha costruito una famiglia e le sembra di avere compreso che scrivere per lei è stato il frutto di un’urgenza ora sopita. Ma la vita si incarica di ... Leggi tutta la notizia su lopinionista (Di venerdì 16 febbraio 2024) ROMA – Si intitola “dei” ed è edito da Bompiani ildi, uscito il 14 febbraio. “Ti porto iestratti conto. Altro che romanzi, è lì che trovi le storie della gente. È così che conosci le persone, da cosa scappano e da cosa si sono fatte sedurre, se vuoi conoscere il passato e il futuro è lì che devi guardare, lascia perdere le stelle, le carte, le linee della mano”. A raccontarci questaè una scrittrice, resa famosa quando era molto giovane da un audace romanzo nel quale metteva in scena sé stessa. Adesso è una donna adulta, ha costruito una famiglia e le sembra di avere compreso che scrivere per lei è stato il frutto di un’urgenza ora sopita. Ma la vita si incarica di ...

