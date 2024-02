Lukaku ha origini congolese per via della madre e ha voluto ribadire il suo messaggio anche sui social: 'REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO LIBERA! STOP SUL GENOCIDIO!'. Non visualizzi questo contenuto?

"Stop al genocidio": Lukaku come Ghali, il gesto in campo che spiega tutto (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'esultanza nel gol contro il Feyenoord, nell'1-1 in Olanda dei playoff di Europa League, ha portato Romelu Lukaku a esibirsi in una posa che voleva essere anche messaggio di denuncia: "Free Congo DR. Stop the genocide” (“Congo libero. Stop con i genocidi”). Il calciatore ex Inter ha infatti madre congolese e ha lanciato il suo messaggio al termine del match anche su Instagram. Romelu lo ha fatto tramite i propri social, postando la foto della sua esultanza dopo il gol agli olandesi, in cui per 'celebrare' la sua rete ha ripetuto il gesto che usavano fare nella recente Coppa d'Africa, durante l'esecuzione dell'inno, i giocatori della Repubblica Democratica del Congo. L'esultanza riguarda una mano puntata alla tempia a forma di pistola e un'altra a coprire la bocca. tutto ciò per sensibilizzare ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'esultanza nel gol contro il Feyenoord, nell'1-1 in Olanda dei playoff di Europa League, ha portato Romelua esibirsi in una posa che voleva essere anche messaggio di denuncia: "Free Congo DR.the genocide” (“Congo libero.con i genocidi”). Il calciatore ex Inter ha infatti madre congolese e ha lanciato il suo messaggio al termine del match anche su Instagram. Romelu lo ha fatto tramite i propri social, postando la foto della sua esultanza dopo il gol agli olandesi, in cui per 'celebrare' la sua rete ha ripetuto ilche usavano fare nella recente Coppa d'Africa, durante l'esecuzione dell'inno, i giocatori della Repubblica Democratica del Congo. L'esultanza riguarda una mano puntata alla tempia a forma di pistola e un'altra a coprire la bocca.ciò per sensibilizzare ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza