Stoltenberg | ' serve industria bellica da tempi di guerra'

è comunque questa la conclusione di Stoltenberg. Corsi e ricorsi "Trump ci minaccia, per guidare il mondo libero serve un nuovo ha detto lunedì, facendo la felicità dell'industria militare. ©

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Putin deve realizzare che non otterrà quello che vuole sul campo di battaglia, per avere una pace stabilequindi continuare a fornire all'Ucraina quello che le: dobbiamo passare da un sistemale a passo lento, dadi pace, a uno dall'alto ritmo, tipico dei conflitti, per produrre di più". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensnel corso di una dichiarazione congiunta con la presidente della Commissione Europa a Monaco. "Tutto ciò non aiuterà solo l'Ucraina ma anche la Nato, con la creazione di posti di lavoro di qualità, come qui in Bavaria, dove saranno costruiti i missili Patriot"