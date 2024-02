- Resta un mistero, per un povero cretino come il sottoscritto, per quale motivo un'azienda come Stellantis che nel 2023 ha registrato "risultati record" con un utile di 18,6 miliardi di euro

Stellantis, utile record a 18,6 miliardi: "Nessuno stabilimento a rischio" (Di venerdì 16 febbraio 2024) "Per raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani, quindi c'è sicuramente un futuro per Pomigliano e per Mirafiori". Parola di Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in conferenza stampa a seguito dell'approvazione dei conti 2023 del gruppo automobilistico. L'azienda ha chiuso l'anno con un bilancio decisamente positivo: +11% l'utile netto, che vola a quota 18,6 miliardi di euro. In aumento del 6% anche i ricavi. Risultati record per l'erede di Fiat, che ha annunciato un premio medio di 2.112 euro a tutti i dipendenti italiani. Anche sul fronte della produzione, i dati sono più che soddisfacenti. Nel 2023 Stellantis ha prodotto in Italia 752mila veicoli, in aumento del +9,6% rispetto all'anno precedente, mentre la produzione dei ...

