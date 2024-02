Stellantis fa utili per 18 | 6 miliardi | però batte cassa al governo

Nel giorno in cui annuncia utili record per Stellantis (18,6 miliardi di euro) e un premio medio di 2.112 euro ai dipendenti italiani, Carlos Tavares prova a mettere una pietra sopra alle polemiche che lo hanno contrapposto

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Conti da favola per, che chiede aiuti pubblici ai governi di Roma e Parigi ma intanto mette in tasca agli azionisti una montagna di. L’utile dell’anno scorso è infatti da capogiro, con un utile netto in crescita dell’11% a 18,6di euro, ricavi netti pari a 189,5, in aumento del 6% e un incremento del 7% dei volumi delle consegne. Per una volta,, l’amministratore delegato del colosso dell’auto, Carlos Tavares, regala una buona notizia pure ai dipendenti italiani: nessuno stabilimento dinel nostro Paese è a rischio. Anche Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro: arriveranno nuovi modelli, anche se non si può ancora dire quali e la Panda sarà sostituita. Datoni più soft Il maxi-utile dell’ultimo esercizio ...