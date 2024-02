con Milano (+1,17%) prima della classe grazie a Stellantis e 3% nell'ultimo trimestre del 2023, spingendo il paese in una In questo scenario, i l Ftse Mib di Milano chiude a +1,17% , in rialzo

Stellantis chiude il 2023 con “risultati record”: premio da oltre 2mila euro ai dipendenti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Un 2023 chiuso con “risultati record” con un utile netto in crescita dell’11 per cento a quota 18,6 miliardi di euro. Nonostante le tensioni con il Governo Meloni sugli incentivi auto e la produzione in Italia, Stellantis ha registrato l’anno scorso numeri in crescita. E anche i dipendenti del colosso automobilistico sorridono grazie al bonus di oltre 2mila euro in arrivo in busta paga. I “risultati record” oltre all’aumento in bilancio a doppia cifra dell’utile netto, Stellantis ha fatto segnare un 7 per cento in più di veicoli consegnati nel mercato mondiale (6,2 milioni) che gli ha permesso di raggiungere 189,5 miliardi di euro ricavi, il +6 per ... Leggi tutta la notizia su quifinanza (Di venerdì 16 febbraio 2024) Unchiuso con “” con un utile netto in crescita dell’11 per cento a quota 18,6 miliardi di. Nonostante le tensioni con il Governo Meloni sugli incentivi auto e la produzione in Italia,ha registrato l’anno scorso numeri in crescita. E anche idel colosso automobilistico sorridono grazie al bonus diin arrivo in busta paga. I “all’aumento in bilancio a doppia cifra dell’utile netto,ha fatto segnare un 7 per cento in più di veicoli consegnati nel mercato mondiale (6,2 milioni) che gli ha permesso di raggiungere 189,5 miliardi diricavi, il +6 per ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Stellantis chiude il 2023 con “risultati record”: premio da oltre 2mila euro ai dipendenti: Il gruppo automobilistico ha registrato un utile netto in crescita dell’11% a 18,6 miliardi di euro, bonus da 2mila euro in arrivo per i dipendenti. La Mia Auto: tutte: Il Ceo del gruppo automobilistico ribadisce che Pomigliano, Mirafiori e gli altri impianti nel nostro Paese non chiuderanno. Conferma l'impegno di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia ... Tavares: "Le fabbriche italiane di Stellantis non chiuderanno": In mattinata l’azienda Stellantis ha comunicato alle OO.SS il premio di risultato da erogare nel 2024 sulla base dei risultati del 2023, che sarà pari mediamente a 2.112 euro. Il premio, che… Leggi ...

Video di Tendenza