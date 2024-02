Stefano Bandecchi ritira le dimissioni da sindaco da Terni | «Merito delle opposizioni | non posso lasciare questa città a questi animali»

Stefano Bandecchi ha ritirato le sue dimissioni da sindaco di Terni. La nuova decisione è già stata protocollata. Il primo cittadino aveva annunciato il suo passo indietro lo scorso 8 febbraio ,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildici ha ripensato:hato ledalla carica che aveva presentato lo scorso 8 febbraio, e la nuova decisone è già stata protocollata secondo quanto riferisce l’Ansa. Lesarebbero diventate effettive dal 28 febbraio, come aveva spiegato il coordinatore nazionale di Alternativa popolare. «Èche mi hanno convinto», si è giustificato confermando la notizia, «troppi incompetenti, troppe parole spese al vento. Mica potevolain mano a». Alla trasmissione Gli inascoltabili in onda su Radio Roma Sound fm90 aveva annunciato la sua intenzione di ...

