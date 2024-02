Stefano Bandecchi ha ritirato le sue dimissioni da sindaco di Terni

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha ritirato le dimissioni, rassegnate nei giorni scorsi. La decisione è stata annunciata ai suoi collaboratori, nel corso della giornata di oggi, venerdì 16 febbraio. Esattamente

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) . E la nuova decisione sarebbe già stata protocollata. “È merito dell’opposizione, sia di quella ternana sia di quella nazionale, che mi hanno indotto obbligatoriamente a pensare che non si possono lasciaree la Nazione nelle mani di questi animali”, spiega, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, impegnato anche nella campagna elettorale per le Europee. “Mi sto occupando delle candidature. L’emendamento di FdI che andrà presto in discussione ci obbliga a raccogliere 180 mila firme per poterci candidare. Una decisione antidemocratica, a pochi mesi dalle elezioni”, precisa. È una stringata nota del comune a informare della revoca del passo indietro, che giorni fa era stata presentata come “irrevocabile” dal primo cittadino e leader nazionale di Alternativa popolare, diventato noto per le risse nell’assise cittadina e per le ...