Per fortuna ho entrambi, il cane si chiama Romeo. Quando ho letto Ho capito perché uscivo così tanto, non stavo mai a casa, ero Non ti tagli i polsi, non pensi in modo dettagliato a come morire,

“Stavo per morire, mi sono ritrovato nell’Ade. Un fiume nero stava sotto i miei piedi. Mi ha salvato il volto di Tiziana Panella”: il professor Parsi racconta la sua esperienza premorte (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Stavo per morire, mi sono ritrovato nell’Ade e ho visto il volto di Tiziana Panella”. Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano, ha raccontato al Corriere gli attimi vissuti dopo essere stato ricoverato d’urgenza per un gravissimo problema cardiovascolare. Attorno a fine anno il 62enne esperto di geopolitica, diventato ospite fisso a La7 durante la guerra in Ucraina, si trovava a Cortina d’Ampezzo. È lì che Parsi si è sentito male (“ho sentito tre colpi sul diaframma come fossi in apnea”) ed è stato subito portato a Treviso e operato d’urgenza. “Il medico mi ha detto due cose, che ricorderò sempre. La prima: dobbiamo farle un’operazione salvavita. ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) “per, mie ho visto ildi”. Vittorio Emanuele, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano, hato al Corriere gli attimi vissuti dopo essere stato ricoverato d’urgenza per un gravissimo problema cardiovascolare. Attorno a fine anno il 62enne esperto di geopolitica, diventato ospite fisso a La7 durante la guerra in Ucraina, si trovava a Cortina d’Ampezzo. È lì chesi è sentito male (“ho sentito tre colpi sul diaframma come fossi in apnea”) ed è stato subito portato a Treviso e operato d’urgenza. “Il medico mi ha detto due cose, che ricorderò sempre. La prima: dobbiamo farle un’operazione salvavita. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Bper, buon lavoro ma problemi con governance - Cimbri: ROMA (Reuters) - Bper Banca sta facendo un buon lavoro nella sua trasformazione da banca regionale a banca di dimensione nazionale ma la governance non è soddisfacente. E' quanto ha lasciato intendere ... Ford, Ceo aperto a collaborare con rivali per competere con Cina: (Reuters) - Il Ceo di Ford Jim Farley ha detto che il gruppo sta rielaborando la propria strategia sui veicoli elettrici per competere con le rivali cinesi e ha aperto a una collaborazione con altre c ... Showcase with Tim Lefebvre: Jad Freer Audio è un'eccellenza italiana dell'amplificazione artigianale per strumenti musicali. La qualità e l'innovazione dei prodotti usciti dal laboratorio di Brescia hanno conquistato i palchi di ...

Video di Tendenza