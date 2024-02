Start list staffetta maschile Mondiali Nove Mesto 2024 biathlon | italiani in gara e pettorali di partenza

SEGUI LA GARA IN DIRETTA PROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA La staffetta singola mista di Nove Mesto è in programma nella giornata di oggi (giovedì 15 febbraio) , con inizio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladelladeididi: ecco di seguito gliine idi. Saranno Elia Zeni, Lukas Hofer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel a difendere i colori azzurri nella. Di seguito ecco allora lacompleta per laa squadre di sabato 17 febbraio. LADELLA1 NOR – NORWAY 1 LAEGREID Sturla Holm 3 BOE Johannes Thingnes 1 2 BOE Tarjei 4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 2 GER – GERMANY 1 STRELOW Justus 3 NAWRATH ...

Venerdì 16 febbraio (ore 10.30) andrà in scena la discesa libera femminile di Crans Montana , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci ... (oasport)

La Start list della discesa femminile Crans Montana 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito le italiane in ... (sportface)

Sabato 17 febbraio (ore 12.00) andrà in scena la discesa libera di Kvitfjell , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Inizia il ... (oasport)

La Start list della discesa maschile di Kvitfjell 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito gli italiani in ... (sportface)

Per il settore femminile continueranno domani, sabato 17 febbraio, a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di Biathlon : alle ore ... (oasport)

Domani, sabato 17 febbraio, proseguiranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di Biathlon : la seconda gara della penultima ... (oasport)

Biathlon, startlist staffetta maschile Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia: Domani, sabato 17 febbraio, proseguiranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: la seconda gara della penultima giornata sarà la staffetta 4x7.5 km maschile delle or ...

La startlist della discesa di Kvitfjell: Paris col n° 12 dopo Odermatt, che ora vede un'altra coppa: Sabato (ore 12.00 lo start) l'ottava e penultima discesa della CdM maschile, privata del duello per la sfera di cristallo con l'infortunio occorso oggi in prova a Sarrazin.

Start list discesa maschile Kvitfjell 2024: italiani in gara e pettorali di partenza: La start list della discesa maschile di Kvitfjell 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Torna la velocità, con ...