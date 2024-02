Start list discesa maschile Kvitfjell 2024 | italiani in gara e pettorali di partenza

PROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE La discesa femminile di Crans Montana 2024 è in programma nella giornata di oggi (

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ladelladi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito gliine idi. Torna la velocità, con gli azzurri che puntano a ottenere grandi risultati. Assente il francese Sarrazin, mentre Dominik Paris sarà il primo dei nostri a scendere in Norvegia. Di seguito la1 1 ROGENTIN Stefan SUI 2 2 BABINSKY Stefan AUT 3 3 BAILET Matthieu FRA 4 4 MONNEY Alexis SUI 5 5 ALEXANDER Cameron CAN 6 6 KRIECHMAYR Vincent AUT 7 7 HINTERMANN Niels SUI 8 8 COCHRAN-SIEGLE ...