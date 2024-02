Start list discesa femminile sabato Crans Montana 2024 | italiane in gara e pettorali di partenza

Sabato 17 febbraio (ore 10.30) andrà in scena la seconda discesa libera femminile di Crans Montana , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di ... ()

Biathlon - start list staffetta femminile Mondiali 2024 Nove Mesto : italiane in gara e pettorali di partenza

Il 17 febbraio andrà in scena la staffetta femminile 4×6, valida per i Mondiali di Biathlon 2024 in corso a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Il via ... (sportface)