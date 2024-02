Stanco delle promesse disattese | De Luca perde le staffe e insulta la Meloni lavora tu | str*nza!

esercizi di un giocoliere stanco, la giovinezza di una reinventare l'opacità buona delle favole tradizionali, l'assurdo che E quel viandante invocò la luna, una luna chiara di promesse, sincera,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Che Vincenzo De, lo sceriffo di Salerno, sia uomo di cultura, ironia e lotta, non è un mistero. Sono sempre di più gli elettori raminghi che intravedono nel Presidente della Regione Campania una speranza. Molti, all'interno dello stesso PD, attendono con ansia il tonfo della Schlein alle europe

Massimiliano Varrese e il desiderio di un clima più disteso in Casa: Confrontandosi con Marco, l'attore si dice stanco delle continue tensioni e auspica a un clima più sereno tra gli inquilini della Casa ...

Grande Fratello, Massimiliano Varrese stanco delle continue liti: "Mi ha fatto male, ho capito che..." (VIDEO): Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 19 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecittà, i concorrenti Massimiliano Varrese e ...

Finalmente l’Alba, lo stanco cinema nel cinema di Saverio Costanzo: Dopo il concorso di Venezia, arriva in sala alleggerito di venti minuti il film sull’Italia degli anni cinquanta, storia di una piccola Alice nel paese delle meraviglie (e degli orrori) della Hollywoo ...