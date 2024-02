Stai cercando lavoro? In questo settore manca il 70% del personale e pagano tantissimo

Se stai cercando un modo per migliorare la tua esperienza informatica Che tu stia lavorando su documenti di lavoro, navigando su

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Se sei alla ricerca, anche disperata, di un, ecco ilin cui devi cercare: non si trovae la paga è altissima. (Notizie.com)Si chiama “mismatch occupazionale” e di fatto significa che le imprese stannoche, tuttavia, non si trova e, se anche si assume, sostanzialmente non è sufficientemente pronto o qualificato. Insomma, la classica legge della domanda e dell’offerta: tantissime richieste ma nessuna candidatura.Il motivo dienorme problema, non solo per il presente ma anche per il futuro, va ricercato principalmente nel fatto che le aziende, al giorno d’oggi, stannodei profili introvabili, con tantissime figure professionali che sostanzialmente sono scomparse e, le poche disponibili, vengono pagate ...