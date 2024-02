Stadio San Siro | WeBuild “Disponibili a collaborare per la ristrutturazione | anche mentre Inter e Milan giocano”

avremo degli scontri diretti anche nel nostro stadio e Come risponde alle critiche ricevute dopo il match di San Siro? "Io scindo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)o, 16 febbraio 2024 – LoSandio? Sedovessero decidere di ristrutturarlo, come vorrebbe il Comune, la società– colosso italiano delle costruzioni e dell'ingegneria civile e industriale (ao, per esempio, stanno realizzando la linea 4 della metropolitana) – si rende disponibile a realizzare i lavori. A scriverlo nero su bianco é proprio l'amministratore delegato del gruppo Pietro Salini in una lettera inviata ieri al sindaco dio, Giuseppe Sala, al Direttore Generale del Comune Christian Malangone, ai club e alla società M-Idi, che gestisce il Meazza per conto delle squadre.: ...