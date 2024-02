Stadio | primi interventi Si lavora già in Ferrovia

tra Upd Isolotto e San Donato Tavernelle Ssdrl, presso lo stadio 15 Aprile 2020 METROCITTÀ - Istituzioni a confronto su interventi Musart Festival 2024: Loreena Mckennitt e Il Volo i primi nomi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Non è ancora la ristrutturazione in senso stretto, ma qualcosa di muove. Sono iniziati alloFranchi, lato Curva, glipreliminari per la demolizione del tabellone luminoso che risale agli anni ottanta e dismesso ormai fin dal tempo dell’ampliamento dell’impianto per i campionati mondiali di Italia 90. Per far ospitare a Firenze tre partite del Girone A, quello dell’Italia, che giocò peraltro sempre a Roma, venne demolita fra le polemiche la pista di atletica, sulla quale nel giugno 1981 durante il Meeting internazionale di Firenze il mezzofondista inglese Sebastian Coe fece segnare il primato mondiale degli 800 piani, corsi in 1’41”73. Un record destinato a resistere fino all’agosto 1997, quando venne battuto a Colonia dal keniota naturalizzato danese Wilson Kipketer in 1’41’’11. Ricordato questo episodio ...