SSC Napoli | Lombardo | “110 conferenze stampa all’anno non si possono fare Vi annuncio che…”

Le parole dell'allenatore della SSC Napoli riguardo quella che Fino alla fine proveremo a fare ciò che non abbiamo fatto' Lombardo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il responsabile della comunicazione Nicolachiarisce quanto affermato nella precedente conferenzada Aurelio De Laurentiis. A margine della conferenzatenuta oggi da Walter Mazzarri, il responsabile della comunicazione della SSC, Nicola, ha preso la parola ricongiungendosi a quanto precedentemente detto da Aurelio De Laurentiis. “110, quindi circa una ogni 3 giorni, non si”, ha sottolineato il responsabile della comunicazione della SSC. Il comunicato è giunto in un momento cruciale per il club, con la fine del mercato e l’inizio di un nuovo periodo determinante per la squadra.ha affermato: ...