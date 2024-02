L'appuntamento è alle ore 7.30 italiane di venerdì 16 febbraio , GARE TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL di Doha 2024 saranno visibili in diretta TV in chiaro su Rai Sport (

Sport in tv oggi venerdì 16 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di venerdì 16 febbraio 2024. Grande attesa per una nuova giornata in vasca a Doha, sede dei Mondiali di nuoto. Si parte dalle batterie del mattino con tanti azzurri in gara, su tutti Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili. Senza dimenticare poi la pallanuoto con la sfida del Setterosa contro il Canada in quello che è un vero e proprio spareggio olimpico. Spazio in tv anche agli Sport invernali con la discesa femminile di Crans Montana. Nella serata poi riflettori puntati sulle stelle del pattinaggio di velocità ai Mondiali delle singole distanze di Calgary. Grande attesa anche per la Serie A di calcio. Torino-Lecce apre il venerdì del massimo campionato, ma l’appuntamento più atteso si ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di162024. Grande attesa per una nuova giornata in vasca a Doha, sede dei Mondiali di nuoto. Si parte dalle batterie del mattino con tanti azzurri in gara, suSimona Quadarella negli 800 stile libero femminili. Senza dimenticare poi la pallanuoto con la sfida del Setterosa contro il Canada in quello che è un vero e proprio spareggio olimpico. Spazio in tv anche agliinvernali con la discesa femminile di Crans Montana. Nella serata poi riflettori puntati sulle stelle del pattinaggio di velocità ai Mondiali delle singole distanze di Calgary. Grande attesa anche per la Serie A di calcio. Torino-Lecce apre ildel massimo campionato, ma l’appuntamento più atteso si ...

