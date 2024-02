Spoofing | la chiamata che ti frega

usate da queste società è quella dello spoofing telefonico, con cui è possibile cambiare artificialmente il proprio numero e fare in modo che il destinatario della chiamata ne veda uno diverso da

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Oggi vi raccontiamo di una truffa, truffa che circola da un po’ ma che riteniamo sia importantissimo venga raccontata al meglio per permettere a chi ci legge di conoscerla e tutelarsi. Ne parliamo, purtroppo, per merito di una nostra lettrice che ci è cascata. Quindi, una persona che di suo già segue un blog che dovrebbe aiutare a difendersi dalle truffe, ma che comunque ci è cascata. Pensateci, quando commentate che ci casca se lo merita: può davvero capitare a tutti, anche a chi cerca di stare attento e informarsi. La nostra lettrice ci ha inviato tutto il materiale a corredo, per farci vedere per bene come sono andate le cose, e ci ha scritto un dettagliato racconto dei fatti, che vi riporto nella sua interezza solo censurando nel nome della banca – vi spiego dopo perché. Buongiorno, vorrei rendervi partecipi di una truffa che mi è costata 5000 euro. Tutto inizia con un SMS di ...