Spese facili in Regione | esultano 38 ex consiglieri La procura si arrende | «Assoluzioni definitive»

(Di venerdì 16 febbraio 2024) ANCONA - Capitolo chiuso, niente più ricorsi. È diventata irrevocabile la sentenza che lo scorso luglio ha fatto finire in una bolla di sapone il maxi processo sulle cosiddette...

Il sindaco: "Ma oggi penso a quei consiglieri già morti": Silvetti era tra gli indagati e la sua assoluzione arrivò poco dopo la vittoria elettorale "Massimo Binci e Pietro Enrico Parrucci tutto questo non lo sapranno mai".

"Spese facili" in Regione. La Procura si ferma: no al ricorso. Le assoluzioni sono definitive: La sentenza di proscioglimento è diventata quindi irrevocabile: l’accusa per tutti era di peculato. Si chiude così un caso politico-giudiziario durato anni e che ha coinvolto decine di consiglieri.

