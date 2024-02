Speed skating | Serena Pergher riscrive il record italiano sui 500 metri! David Bosa 13° ai Mondiali di Calgary

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nella serata dello storico oro azzurro nel team pursuit maschile sono stati assegnati altri tre titoli ai2024 su singole distanze di: alOlympic Oval di, in Canada, nei 500 metri femminili arriva ildi, 12ma, mentre nella stessa distanza al maschilesi classifica 13°. Nei 500 metri femminili oro con primato personale della neerlandese Femke Kok in 36.83, che precede la sudcoreana Min-Sun Kim, d’argento in 37.19, a 0.36, mentre è di bronzo la statunitense Kimi Goetz, terza in 37.21, a 0.38.si classifica 12ma in 37.80, a 0.97: l’azzurra, che aveva un personale di 38.07, fa ...