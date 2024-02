Speed skating | doppietta canadese nelle team sprint dei Mondiali 2024 a Calgary

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Si è appena conclusa la prima giornata dei Campionatidisu singole distanze, in corso di svolgimento sul ghiaccio dell’Olympic Oval di. Dopo i due titoli conquistati dall’Olanda ad inizio day-1competizioni individuali (Irene Schouten nei 3000 metri, Patrick Roest sui 5000), è arrivata la risposta immediata del Canada padrone di casa in chiusura di programma con una splendida. Nella gara femminile Carolina Hiller, Maddison Pearman e Ivanie Blondin hanno firmato il miglior tempo in 1’25?14, conquistando la medaglia d’oro con un vantaggio di 90 centesimi sugli Stati Uniti (Sarah Warren, Erin Jackson e Brittany Bowe) e di 1?49 sulla Polonia (Andzelika ...

Speed skating, Davide Ghiotto argento ai Mondiali nei 5000 metri! Roest vince di poco: Prima medaglia per l'Italia ai Mondiali 2024 su singole distanze di speed skating, scattati a Calgary, in Canada: sull'Olympic Oval nei 5000 metri maschili conquista l'argento Davide Ghiotto, che si i ...

Davide Ghiotto guida l'Italia (priva di Lollobrigida) ai Mondiali al via stasera a Calgary: Speed Skating: è tutto pronto in Canada per la rassegna iridata sulle singole distanze, con il vicentino che punta al titolo anche sui 5000 mt in programma nella ...

Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Calgary: 12 azzurri in Canada, assente Lollobrigida: I Mondiali 2024 su singole distanze di speed skating scatteranno nella serata italiana a Calgary, in Canada: saranno dodici gli azzurri al via della rassegna iridata che metterà in palio 16 titoli.