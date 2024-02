Spazio | l’astrofisica Di Pippo pubblica ‘Luna laboratorio di pace’

la Luna, e più in generale lo spazio, si affolla l'astrofisica Simonetta Di Pippo ci invita ad

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Per l'autrice "serve una soluzione globale". La presentazione del saggio al Circolo degli Esteri a Roma, in collegamento da Houston anche l'astronauta Luca Parmitano La 'corsa alla Luna' è rientrata nel vivo dopo decenni e questa volta i blocchi, in apparenza 'contrapposti', sono gli Usa e la Cina. Ma tornare sul nostro satellite naturale è