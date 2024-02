ciascuna delle quali ha ridotto il suo spazio di manovra dovremo scendere in piazza e mandarli via in altro modo. Questa è la Il nostro futuro è nelle nostre mani. Non rimanete in silenzio. Non

Spazio al futuro, al via Torino capitale della cultura d'impresa (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prende il via il calendario di attività con cui Torino celebra l'anno della sua investitura a capitale della cultura d'impresa. Un 2024 costellato di appuntamenti ispirati dallo slogan della manifestazione "Spazio al futuro" e promossi dall'Unione Industriali Torino. Il presidente Giorgio Marsiaj ha illustrato il palinsesto che, come ha spiegato, è "espressione della volontà di guardare avanti, di esplorare le nuove frontiere dell'impresa, di anticipare le tendenze e le sfide del domani, attraverso un percorso che si propone di raccontare la storia, il presente e il futuro di Torino come città industriale, tecnologica e creativa". Un programma rivolto a ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prende il via il calendario di attività con cuicelebra l'annosua investitura ad'. Un 2024 costellato di appuntamenti ispirati dallo sloganmanifestazione "al" e promossi dall'Unione Industriali. Il presidente Giorgio Marsiaj ha illustrato il palinsesto che, come ha spiegato, è "espressionevolontà di guardare avanti, di esplorare le nuove frontiere dell', di anticipare le tendenze e le sfide del domani, attraverso un percorso che si propone di raccontare la storia, il presente e ildicome città industriale, tecnologica e creativa". Un programma rivolto a ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Spazio al futuro, al via Torino capitale della cultura d'impresa: Prende il via il calendario di attività con cui Torino celebra l'anno della sua investitura a Capitale della cultura d'impresa. Un 2024 costellato di appuntamenti ispirati dallo slogan della manifesta ... Xbox: Phil Spencer parla dello store mobile e lancia una stoccata ad Apple: Si continua a parlare del futuro di Xbox, al centro dell'attenzione dopo il podcast organizzato da Microsoft volto a rivelare diversi piani per i prossimi mesi ed anni. E c'è spazio anche per lo store ... Vera o presunta, un'arma spaziale anti-satelliti russa preoccupa l'America: La minaccia spaziale russa svelata: capacità anti-satellite in fase di sviluppo, senza pericolo immediato per la sicurezza. Che significa

Video di Tendenza