Spaccio di droga e furti di energia elettrica | raffica di arresti a Tor San Lorenzo

Dopo essersi stabilito in provincia di Treviso, lo straniero aveva iniziato a commettere una serie di gravi reati, tra cui furti in casa e nei negozi, dedicandosi anche allo spaccio di sostanze

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ardea, 16 febbraio 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Ardea, località Marina di Tor San, con il supporto dei Carabinieri delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo Cinofili di Roma, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del personale della Polizia Locale di Ardea e del personale specializzato di E.N.E.L. e di Idrica.I militari operanti hanno arrestato due persone in flagranza per furto di: nel primo caso, un 55enne già sottoposto alla misura deglidomiciliari per altra causa, a seguito di controllo con l’ausilio dei tecnici dell’ENEL, è risultato utilizzatore di un allaccio abusivo alla retepubblica, tramite un palo della ...