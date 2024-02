Sostegno ai lavoratori di Stellantis e dell’indotto | L’impegno di “PER”

Tempo di lettura: 2 minutiIncontro a carattere nazionale per il “ Partito Pensionati e Lavoratori per l’Italia” che, attraverso i suoi vertici ... (anteprima24)

Gli operai della Wartsila hanno organizzato un presidio nel centro di Trieste la mattina della vigilia di Natale per chiedere ancora una volta alle ... (ilfattoquotidiano)

il webinar organizzato da #IlLavoroContinua il nuovo centro studi dell’associazione di imprese Sì alla terza via, quella della contrattazione ... (sbircialanotizia)

Salario minimo - il Pd : 'Chi sfrutta i lavoratori ha il sostegno del governo Meloni'

Il Pd è in prima fila a protestare contro il governo per la scarsa responsabilità ed 'educazione' istituzionale mostrata in occasione delle ... (247.libero)