“Sospendere il segretario” | il Partito sardo d’Azione porta Solinas in tribunale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Christiandeve essere subito “sospeso” o comunque “inibito” dallo “svolgimento delle funzioni dinazionale e legale rappresentante del PS.d’Az (, ndr)”. È la richiesta urgente – tecnicamente un ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile – presentata nei giorni scorsi dall’ex responsabile organizzativo nazionale dele attuale membro del Consiglio nazionale, Stefano Esu, aldi Cagliari. L’esposto, redatto dall’avvocato Roberto Murgia, ha già sortito un primo effetto: il giudice Bruno Malagoli ha infatti fissato l’udienza di sospensiva per le 11 del 22 febbraio 2024, tre giorni prima delle regionali. Se sarà accolto, anche solo in via sospensiva, il ricorso avrà un effetto deflagrante sul ...

