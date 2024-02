Sos dal quartiere Pontetetto “Rumore | odori e rischi quotidiani L’amministrazione non ci ascolta“

Il secondo, invece, partirà dal Centro Sammartini di via saranno presenti anche tantissime associazioni di quartiere con i loro Greco Positiva, Giardino BinG, Refettorio Ambrosiano, SOS Milano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’unione fa la forza. E i comitati di“Viabilità e ambiente“ e “Pons Tectus“ di forza ne hanno nel prendersi a cuore le buone sorti del. “Non ci sentiamoti da questa amministrazione comunale – dicono in premessa gli attivissimi portavoce, Andrea Nannini, Mario Falsiroli, Paola Orlandini, Giuliano Fagnani e Nazzarena Primavori –. Pensiamo di fare il nostro dovere di cittadini nel segnalare cosa non va ma invece ci sentiamo trattati come la controparte, con un percepibile senso di fastidio. Un trattamento che sappiamo non essere riservato solo a noi“. La lista dei problemi che da anni attendono risposte inizia dal viale San Concordio. “Con l’esposto alla Procura che abbiamo fatto a dicembre del 2020 denunciammo l’alto livello delda traffico lungo il viale. A quel punto la precedente ...

In seguito ad un controllo disposto da Nado Italia, è stato sospeso in via cautelare l’atleta Andrea Martino (Fijlkam). A deciderlo è stato il ... (sportface)

Cassa depositi e presiti ha completato operazioni per quasi 10 miliardi per lo sviluppo sostenibile del territorio delle Regioni . Sono i dati ... (quotidiano)

SOS difesa: 187 gol subiti in due anni e mezzo. Liverani spera nei "tre tenori": 78 nella stagione 2021/22, 62 nello scorso torneo, già 47 in 24 gare del campionato in corso, per un totale di 187 gol al passivo in due anni e mezzo.

Lugano, Sos Ticino celebra i 40 anni di attività con una serata sulle donne afghane: Per celebrare i 40 anni della sua fondazione, Sos Ticino, associazione no profit che opera negli ambiti della migrazione, della ...

Brugiano, Sos per il ponte . M5s: "Subito la sicurezza": Non ci sono ancora risorse sul piatto per il ponte sul Brugiano le cui condizioni peggiorano settimana dopo settimana. Ormai quel tratto è chiuso al traffico pesante, con i bus di Autolinee Toscane di ...