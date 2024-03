Sora | l' ultimo prodotto di OpenAi per trasformare i testi in video

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI -, leader tra le aziende che si occupano di intelligenza artificiale generativa, ha presentato il suo modello "" che accetta istruzioni testuali e le converte in scenerealistiche con la presenza di più personaggi e specifici movimenti. Secondo l'azienda, fondata nel 2015 e guidata da Sam Altman, e che ha sviluppato ChatGPT e il generatore di immagini fisse DALL-E, '' è in grado di creare "scene complesse con dettagli che riguardano i componenti principali della scena e del suo sfondo". L'azienda americana ha inoltre dichiarato che il modello è in grado di "comprendere l'esistenza degli oggetti nel mondo fisico" e ha la capacità di "interpretare accuratamente le istruzioni e generare personaggi convincenti che esprimono emozioni vibranti".ha spiegato di non aver ...