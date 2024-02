lottare contro le nomee di miracolato e nomee di miracolato e sgraziato in un qui in poi gli ultimi sette in gara sono questa volta bordeaux, suscitano l'cantare e muoversi bene proprio non si parla.

"Sono un miracolato...". Parla l'operaio sopravvissuto a Firenze (Di venerdì 16 febbraio 2024) Uno dei tre operai rimasti feriti a Firenze, a seguito del crollo della trave nel cantiere in cui lavorava, ha ricordato gli attimi prima della tragedia costata la vita a tre colleghi. "Era il finimondo, Sono ancora qua. Un miracolo" Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di venerdì 16 febbraio 2024) Uno dei tre operai rimasti feriti a, a seguito del crollo della trave nel cantiere in cui lavorava, ha ricordato gli attimi prima della tragedia costata la vita a tre colleghi. "Era il finimondo,ancora qua. Un miracolo"

Advertising

Video di Tendenza